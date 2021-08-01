Политика 10 минут назад

В Украине не рассматривают вариант закупки газа у России

И не ведут об этом никаких разговоров

Юрий Витренко. Фото: facebook.com/YVitrenko Юрий Витренко. Фото: facebook.com/YVitrenko
Юрий Витренко. Фото: facebook.com/YVitrenko

Власти Украины не рассматривают вариант закупки российского газа и не ведут об этом никаких разговоров.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода".

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"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция", — заверил он.

По его словам, в "Нафтогазе" хотят, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать.

"Мы сейчас добываем примерно 20 млрд кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Соответственно, 10 млрд мы импортируем. Но при этом, если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую", — отметил Витренко.

Он также добавил, что Украина должна увеличить добычу газа, чтобы его было больше, чем нужно всем потребителям.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не будет доплачивать России за транзит газа в Европу, а предложения по сохранению транзита газа в обмен на невыгодные закупки неприемлемы.

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В свою очередь в российском газовом монополисте "Газпроме" утверждают, что в вопросе продления транзита газа по территории Украины не предлагали Киеву напрямую закупать газ.

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2", но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения, собственно, самих договоренностей.

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