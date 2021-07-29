Энергетика 30 минут назад

"Укрэнерго", "Магистральные газопроводы" и "Оператор рынка" отдали в управление Минэнерго

Министерство заверяет, что продолжит внедрение лучших практик корпоративного управления в этих госкомпаниях

Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго
Фото: Минэнерго

Кабинет министров 28 июля принял распоряжение о передаче Министерству энергетики полномочий по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству в уставных капиталах АО "Магистральные газопроводы Украины" и ОАО "НЭК Укрэнерго", а также полномочий по управлению единым имущественным комплексом госпредприятия "Оператор рынка".

Как отмечается в сообщении Минэнерго, поскольку именно оно формирует политику в сфере энергетики, передача ему таких полномочий будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы и интеграции украинского энергетического рынка в европейский.

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Министерство заверяет, что продолжит внедрение лучших практик корпоративного управления в указанных госкомпаниях и обеспечит выполнение своих международных обязательств.

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В ведомстве указывают, что их окончательная передача Минэнерго состоится в соответствии с дорожной картой, предоставленной Энергетическим сообществом.

Напомним, что в ноябре 2018 года правительство решило передать "Укрэнерго" в сферу управления Министерства финансов, фактически компания сменило орган управления в феврале 2019 года. В октябре 2019 года Кабмин также передал управление "Магистральные газопроводы" от Минэнерго Минфину.

Отметим также, что АО "Магистральные газопроводы Украины", 100% акций которого до нынешнего решения правительства находились во владении Минфина, является акционером ООО "Оператор ГТС Украины". Таким образом, "Оператор ГТС" теперь также будет управляться из Минэнерго.

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