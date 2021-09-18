Политика 20 минут назад

В Польше и Литве готовятся к долговременному спору с Беларусью из-за границ

В Варшаве и Вильнюсе ожидают от Минска и Москвы дальнейших попыток дестабилизации

Матеуш Моравецкий. Фото: Getty Images Матеуш Моравецкий. Фото: Getty Images
Матеуш Моравецкий. Фото: Getty Images

Власти Польши и Литвы ожидают от Беларуси дальнейших попыток дестабилизации межгосударственной ситуации.

Также страны готовятся к долговременному спору со своим соседом из-за границы и территорий, сообщает "Польское радио".

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В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что Беларусь пытается вызвать миграционный кризис, сопровождающийся вторжением дезинформации, фейковыми новостями, различными видами пропаганды и кибератаками.

"Это акты агрессии, которые нас еще больше объединяют. Каждое гневное бормотание со стороны Кремля или Минска должно вызвать консолидацию с нашей стороны", — уверен он.

По словам польского премьера, Россия осознает, что "чем больше Польша и Литва сотрудничают, тем сложнее нам навязать свою волю".

"Мы ожидаем дальнейших попыток дестабилизации — к сожалению, мы считаем, что из-за восприятия политической и геополитической ситуации вокруг нас, на нашей, польско-белорусской, и литовско-белорусской границе угрозы могут возрасти", — отметил Моравецкий.

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Он также добавил, что Литва и Польша готовятся "к сценарию долговременного спора вокруг наших (с Беларусью) границ".

"Мы укрепим эти границы путем нашего сотрудничества, а также усилим физическую защиту от нелегальной иммиграции, из которой режим Лукашенко сделал оружие", — заверил глава польского правительства.

Ранее Моравецкий заявил, что Беларусь вывезла из Ближнего Востока не менее 10 тысяч мигрантов для гибридной атаки на европейские страны.

Напомним, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул на территориальные претензии к Польше и Литве. Он напомнил, что Белосток и Вильнюс когда-то принадлежали Беларуси.

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