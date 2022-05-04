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До мешканців "ДНР" та "ЛНР" на решті території Україні ставляться вдвічі гірше, ніж до кримчан, — опитування
20% жителів підконтрольної Україні території холодно ставляться до мешканців "ДНР" та "ЛНР", а ще 11% — дуже холодно. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Ставлення лише 5% респондентів до мешканців згаданих територій дуже тепле, а 22% просто тепле.
Водночас до жителів окупованого та анексованого Росією Криму жителі материкової України ставляться значно краще: дуже тепло – 8%, тепло – 33%, холодно – 12%, дуже холодно – 3%.
До росіян, які живуть в Україні, ставлення також краще, ніж до мешканців окупованої частини Донбасу: 7% оцінили свої почуття як дуже теплі, 24% – теплі, 16% – холодні, 11% – дуже холодні.
До жителів самої Росії добре ставляться загалом лише 9% опитаних, тоді як погано 69%. До жителів Білорусі теплі почуття мають 22% українців, а протилежне ставлення у 33%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас відносна більшість респондентів ставляться до перерахованих категорій осіб (крім росіян) нейтрально. У той самий час слід зазначити, що порівняно з попередніми опитуваннями це ставлення помітно погіршилося.
Опитування було проведене 27 квітня серед 1000 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.
Зазначимо також, що згідно з результатами опитування "Рейтинга", проведеного через тиждень після початку російського вторгнення в Україну, 38% українців звинувачували у війні і владу, і народ Росії, а 55% лише російську владу. А от щодо Білорусі респонденти покладали провину набагато більшою мірою саме на тамтешню фактичну владу.
У свою чергу за новим опитуванням від 26 квітня тих, хто позитивно ставиться до президента РФ Володимира Путіна, не знайшлося зовсім, хоча ще в січні їх було 14%. До білоруського ж керівника Олександра Лукашенка негативно ставляться 96% опитаних, а позитивно лише близько 2%.