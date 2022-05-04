До мешканців "ДНР" та "ЛНР" на решті території Україні ставляться вдвічі гірше, ніж до кримчан, — опитування

20% жителів підконтрольної Україні території холодно ставляться до мешканців "ДНР" та "ЛНР", а ще 11% — дуже холодно. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Ставлення лише 5% респондентів до мешканців згаданих територій дуже тепле, а 22% просто тепле.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Водночас до жителів окупованого та анексованого Росією Криму жителі материкової України ставляться значно краще: дуже тепло – 8%, тепло – 33%, холодно – 12%, дуже холодно – 3%.

До росіян, які живуть в Україні, ставлення також краще, ніж до мешканців окупованої частини Донбасу: 7% оцінили свої почуття як дуже теплі, 24% – теплі, 16% – холодні, 11% – дуже холодні.

До жителів самої Росії добре ставляться загалом лише 9% опитаних, тоді як погано 69%. До жителів Білорусі теплі почуття мають 22% українців, а протилежне ставлення у 33%.

Водночас відносна більшість респондентів ставляться до перерахованих категорій осіб (крім росіян) нейтрально. У той самий час слід зазначити, що порівняно з попередніми опитуваннями це ставлення помітно погіршилося.

Опитування було проведене 27 квітня серед 1000 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Зазначимо також, що згідно з результатами опитування "Рейтинга", проведеного через тиждень після початку російського вторгнення в Україну, 38% українців звинувачували у війні і владу, і народ Росії, а 55% лише російську владу. А от щодо Білорусі респонденти покладали провину набагато більшою мірою саме на тамтешню фактичну владу.

У свою чергу за новим опитуванням від 26 квітня тих, хто позитивно ставиться до президента РФ Володимира Путіна, не знайшлося зовсім, хоча ще в січні їх було 14%. До білоруського ж керівника Олександра Лукашенка негативно ставляться 96% опитаних, а позитивно лише близько 2%.