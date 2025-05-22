Сговорившиеся на тендере для Измаильского порта компании оштрафованы более чем на 2,3 млн грн

Антимонопольный комитет Украины обнаружил сговор между ООО "Трансморсервис" и ООО "Градиент СВ" во время тендера, проведенного в 2023 году государственным предприятием "Измаильский морской торговый порт".

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ .

Закупка касалась комплектующих для железнодорожной инфраструктуры — шпал, клемм, накладок, подкладок и т.п.

По результатам расследования АМКУ установил, что обе компании координировали свое участие на всех этапах тендера. Они обменивались информацией, были осведомлены о действиях друг друга и согласовывали поведение во избежание конкуренции. Это нарушение конкурентного законодательства, запрещающего антиконкурентные согласованные действия.

Решением комитета действия ООО "Трансморсервис" и ООО "Градиент СВ" признаны нарушающими закон "О защите экономической конкуренции". На обе компании наложен штраф в общем размере 2380353 грн.

Напомним, согласно закону "О публичных закупках", компании, которые за последние три года были привлечены к ответственности за подобные нарушения, могут быть отстранены от участия в новых тендерах.

Также сегодня АМКУ оштрафовал две компании на 3,6 млн. грн. за сговор на тендере по капремонту Киевской областной больницы. Речь идет о "Феликс Коме" и ООО "Торгплат ЮА", которое на момент участия в тендере действовало под названием ООО "Киев Девелоп Групп".