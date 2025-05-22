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Сговорившиеся на тендере для Измаильского порта компании оштрафованы более чем на 2,3 млн грн

АМКУ
АМКУ разоблачил сговор двух компаний на тендере для Измаильского порта

Антимонопольный комитет Украины обнаружил сговор между ООО "Трансморсервис" и ООО "Градиент СВ" во время тендера, проведенного в 2023 году государственным предприятием "Измаильский морской торговый порт".

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ .

Закупка касалась комплектующих для железнодорожной инфраструктуры — шпал, клемм, накладок, подкладок и т.п.

По результатам расследования АМКУ установил, что обе компании координировали свое участие на всех этапах тендера. Они обменивались информацией, были осведомлены о действиях друг друга и согласовывали поведение во избежание конкуренции. Это нарушение конкурентного законодательства, запрещающего антиконкурентные согласованные действия.

Решением комитета действия ООО "Трансморсервис" и ООО "Градиент СВ" признаны нарушающими закон "О защите экономической конкуренции". На обе компании наложен штраф в общем размере 2380353 грн.

Напомним, согласно закону "О публичных закупках", компании, которые за последние три года были привлечены к ответственности за подобные нарушения, могут быть отстранены от участия в новых тендерах.

Также сегодня АМКУ оштрафовал две компании на 3,6 млн. грн. за сговор на тендере по капремонту Киевской областной больницы. Речь идет о "Феликс Коме" и ООО "Торгплат ЮА", которое на момент участия в тендере действовало под названием ООО "Киев Девелоп Групп".

Автор:
Татьяна Гойденко