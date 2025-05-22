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Компанії, які змовилися на тендері для Ізмаїльського порту, оштрафовані на понад 2,3 млн грн

АМКУ
АМКУ викрив змову двох компаній на тендері для Ізмаїльського порту

Антимонопольний комітет України виявив змову між ТОВ "Трансморсервіс" і ТОВ "Градієнт СВ" під час тендера, проведеного у 2023 році державним підприємством "Ізмаїльський морський торговельний порт". 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Закупівля стосувалася комплектуючих для залізничної інфраструктури — шпал, клем, накладок, підкладок тощо.

За результатами розслідування АМКУ встановив, що обидві компанії координували свою участь на всіх етапах тендеру. Вони обмінювалися інформацією, були обізнані про дії одна одної та узгоджували поведінку з метою уникнення конкуренції. Це є порушенням конкурентного законодавства, що забороняє антиконкурентні узгоджені дії.

Рішенням комітету дії ТОВ "Трансморсервіс" і ТОВ "Градієнт СВ" визнані такими, що порушують закон "Про захист економічної конкуренції". На обидві компанії накладено штраф у загальному розмірі 2 380 353 грн.

Нагадаємо, відповідно до закону "Про публічні закупівлі", компанії, які протягом останніх трьох років були притягнуті до відповідальності за подібні порушення, можуть бути відсторонені від участі в нових тендерах.

Також сьогодні АМКУ оштрафував дві компанії на 3,6 млн грн за змову на тендері з капремонту Київської обласної лікарні. Йдеться про "Фелікс Ком" та ТОВ "Торгплат ЮА", яке на момент участі в тендері діяло під назвою ТОВ "Київ Девелоп Груп".

Автор:
Тетяна Гойденко