Компанії, які змовилися на тендері для Ізмаїльського порту, оштрафовані на понад 2,3 млн грн

Антимонопольний комітет України виявив змову між ТОВ "Трансморсервіс" і ТОВ "Градієнт СВ" під час тендера, проведеного у 2023 році державним підприємством "Ізмаїльський морський торговельний порт".

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Закупівля стосувалася комплектуючих для залізничної інфраструктури — шпал, клем, накладок, підкладок тощо.

За результатами розслідування АМКУ встановив, що обидві компанії координували свою участь на всіх етапах тендеру. Вони обмінювалися інформацією, були обізнані про дії одна одної та узгоджували поведінку з метою уникнення конкуренції. Це є порушенням конкурентного законодавства, що забороняє антиконкурентні узгоджені дії.

Рішенням комітету дії ТОВ "Трансморсервіс" і ТОВ "Градієнт СВ" визнані такими, що порушують закон "Про захист економічної конкуренції". На обидві компанії накладено штраф у загальному розмірі 2 380 353 грн.

Нагадаємо, відповідно до закону "Про публічні закупівлі", компанії, які протягом останніх трьох років були притягнуті до відповідальності за подібні порушення, можуть бути відсторонені від участі в нових тендерах.

Також сьогодні АМКУ оштрафував дві компанії на 3,6 млн грн за змову на тендері з капремонту Київської обласної лікарні. Йдеться про "Фелікс Ком" та ТОВ "Торгплат ЮА", яке на момент участі в тендері діяло під назвою ТОВ "Київ Девелоп Груп".