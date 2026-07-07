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Ціна нафти на 7 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта, танкер
Ціна нафти на 7 липня / Depositphotos

Станом на 7 липня 2026 року ціни на нафту дещо зросли через те, що трейдери зосередилися не лише на послабленні геополітичної напруженості на Близькому Сході, а й на зростанні пропозиції та перспективах попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 7 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent 72,37 + 0,5%
WTI 68,85 + 0,4%
Urals 51,61 + 0.7%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 38 центів, або 0,5%, до 72,37 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 30 центів, або 0,4%, до 68,85 долара за барель.

Це незначне підвищення відбулося після того, як під час понеділкових торгів котирування стабілізувалися приблизно на рівнях, які фіксувалися до початку повномасштабного воєнного конфлікту з Іраном.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головними чинниками впливу на ринок залишаються відновлення геополітичної напруженості на Близькому Сході, темпи зростання світової пропозиції сировини та загальні перспективи глобального попиту.

Наразі інвестори продовжують уважно стежити за ходом дипломатичних перемовин між США та Іраном, які мають визначити подальшу долю судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Паралельно учасники ринку оцінюють швидкість відновлення експорту сирої нафти з ключових країн Перської затоки.

З усім тим, аналітики банку ANZ у своїй аналітичній записці підкреслили, що попри відновлення активності в протоці, реальні обсяги та потоки нафти повертаються на світовий ринок значно повільніше, ніж прогнозувалося раніше.

Нагадаємо, світовий ринок нафти завмер в очікуванні геополітичних рішень, тоді як в Україні паливні тренди розділилися: гуртові ціни на дизель та бензин демонструють незначне коливання, автогаз стрімко дешевшає, а цінники на АЗС залишаються стабільними завдяки сформованим резервам.

Автор:
Тетяна Бесараб