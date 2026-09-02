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В Угорщині почали масштабні розслідування зловживань часів правління Орбана

Віктор Орбан
В Угорщині почали масштабні розслідування зловживань часів правління Орбана

В Угорщині розпочали серію офіційних розслідувань щодо корупції та системних порушень часів прем'єр-міністра Віктора Орбана. Метою розслідувань є притягнення до відповідальності посадовців попереднього режиму, реформування державних інституцій і відновлення доступу до заморожених фондів Європейського Союзу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Прем'єр-міністр Петер Мадяр виконує ключові передвиборчі обіцянки своєї партії "Тиса", яка перемогла на виборах у квітні 2026 року після гучних викриттів щодо зловживань в уряді попередників.

Що з'ясовують парламентські комісії

У середу, 2 вересня 2026 року, роботу розпочала спеціальна комісія з правом виклику свідків повістками. Робота триватиме за трьома основними напрямами:

  • Помилування у справі про педофілію: комісія з'ясовує обставини рішення колишньої президентки Каталін Новак, яка у 2024 році помилувала засудженого за приховування насильства над дітьми в державному притулку. Цей скандал призвів до її відставки та запустив процес падіння режиму Орбана;
  • Криза системи захисту дітей: паралельний комітет вивчає хронічні збої в дитячих закладах, через які вихованці інтернатів масово опинялися на вулиці, у в'язницях або ставали жертвами злочинів;
  • Корупція та махінації в центробанку: окремі слідчі групи вивчають діяльність Національного банку Угорщини за керівництва ставленика Орбана, а також факти нецільового використання бюджету.

Парламентар від керівної партії Мартон Меллетей-Барна наголосив, що мета розслідувань полягає передусім у встановленні політичної відповідальності конкретних фігурантів і демонстрації того, як система соціального захисту опинилася в стані хронічного недофінансування та занепаду.

Подолання корупції та відновлення верховенства права є головними вимогами Брюсселя для повернення Угорщині доступу до замороженого фінансування ЄС обсягом 16 мільярдів євро ($19 млрд).

Нагадаємо, в Угорщині створили агентство для повернення коштів, викрадених за часів Орбана. Новий орган спеціалізується на розшуку та поверненні державних активів, незаконно відчужених упродовж 16 років попередньої влади.

Автор:
Максим Кольц

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