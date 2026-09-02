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В Венгрии начали масштабные расследования злоупотреблений времен правления Орбана

Виктор Орбан
В Венгрии начали масштабные расследования злоупотреблений времен правления Орбана

В Венгрии началась серия официальных расследований по коррупции и системным нарушениям времен премьер-министра Виктора Орбана. Целью расследований является привлечение к ответственности должностных лиц предыдущего режима, реформирование государственных институций и возобновление доступа к замороженным фондам Европейского Союза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Премьер-министр Петер Мадяр выполняет ключевые предвыборные обещания своей партии "Тиса", победившей на выборах в апреле 2026 года после громких разоблачений по поводу злоупотреблений в правительстве предшественников.

Что выясняют парламентские комиссии

В среду, 2 сентября 2026, работу начала специальная комиссия по праву вызова свидетелей повестками. Работа будет продолжаться по трем основным направлениям:

  • Ошибка по делу о педофилии: комиссия выясняет обстоятельства решения бывшей президентки Каталин Новак, которая в 2024 году помиловала осужденного за сокрытие насилия над детьми в государственном приюте. Этот скандал привел к ее отставке и запустил процесс падения режима Орбана;
  • Кризис системы защиты детей: параллельный комитет изучает хронические сбои в детских учреждениях, из-за которых воспитанники интернатов массово оказывались на улице, в тюрьмах или становились жертвами преступлений;
  • Коррупция и махинации в центробанке: отдельные следственные группы изучают деятельность Национального банка Венгрии при руководстве ставленника Орбана, а также факты нецелевого использования бюджета.

Парламентарий от правящей партии Мартон Меллетей-Барна подчеркнул, что цель расследований состоит прежде всего в установлении политической ответственности конкретных фигурантов и демонстрации того, как система социальной защиты оказалась в состоянии хронического недофинансирования и упадка.

Преодоление коррупции и восстановление верховенства права являются главными требованиями Брюсселя для возвращения Венгрии доступа к замороженному финансированию ЕС в размере 16 миллиардов евро ($19 млрд).

Напомним, в Венгрии создали агентство для возврата средств, похищенных во времена Орбана. Новый орган специализируется на розыске и возвращении государственных активов, незаконно отчужденных в течение 16 лет предыдущей власти.

Автор:
Максим Кольц

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