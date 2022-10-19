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Оккупанты нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Винницкой области
19 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по энергетическому объекту в Винницкой области.
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Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадание и по Винницкой области", - отметил Борзов.
По его словам, спасательные службы работают на месте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, ранее в социальных сетях сообщалось о взрывах в Ладыжине, где находится ТЭС.
Напомним, россияне 11 октября дважды обстреляли Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, во время повторного удара пострадали шесть человек.