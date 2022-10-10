В Бурштынскую ТЭС попали 4 ракеты. Пожар на станции ликвидирован

В результате российских обстрелов четыре ракеты попали в Бурштынскую тепловую электростанцию. На станции произошел пожар, который впоследствии ликвидировали. Об этом на своем телеграмм-канале сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

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"Зафиксировано попадание четырех ракет в распределительное устройство Бурштынской ТЭС, из-за этого на станции произошел пожар.... В результате в распределительной системе области резко снизилось напряжение, однако потребители области полностью обеспечены электроснабжением", - сказала Онищук.

Она также обратилась к жителям области с просьбой снизить потребление электроэнергии в пиковые часы (с 17:00 до 22:00), что поможет ограничить критическую нагрузку на энергосистему страны.

Позже глава ОГА сообщила, что пожар на станции ликвидировали работники ГСЧС.

Янтарная ТЭС имеет установленную мощность 2400 МВт и питает электроэнергией несколько областей запада Украины. Станция находится на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Словакией и Ромунией. К синхронизации украинской энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы Бурштынская ТЭС имела ключевое значение в генерации на территории так называемого Бурштинского энергоострова (части энергосистемы, отключенной от Объединенной энергосистемы Украины и синхронизированной с энергосистемой ЕС в 00-х годах).

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.

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