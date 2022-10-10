В Бурштинську ТЕС влучили 4 ракети. Пожежу на станції ліквідовано

В результаті російських обстрілів чотири ракети влучили в Бурштинську теплову електростанцію. На станції сталася пожежа яку згодом ліквідували. Про це на своєму телеграм-каналі повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

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"Зафіксовано влучення чотирьох ракет в розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС, через це на станції сталася пожежа.... Внаслідок цього в розподільчій системі області різко знизилася напруга, проте споживачів області повністю забезпечено електропостачанням", - сказала Онищук.

Вона також звернулася до мешканців області з проханням знизити споживання електроенергії в пікові години(з 17:00 до 22:00), що допоможе обмежити критичне навантаження на енергосистему країни.

Пізніше голова ОДА повідомила, що пожежу на станції ліквідували працівники ДСНС.

Бурштинська ТЕС має встановлену потужність 2 400 МВт та живить електроенергією декілька областей заходу України. Станція знаходиться на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Словаччиною та Ромунією. До синхронізації української енергосистеми з енергосистемою континентальної Європи Бурштинська ТЕС мала ключове значення в генерації на території так званого Бурштинського енергоострова(частини енергосистеми, котра була відключена від Об'єднаної енергосистеми України та була синхронізована з енергосистемою ЄС в 00-х роках).

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру,Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.

Тим часом Держспецзв'язку радить економити трафік мобільного інтернета, а при перебоях з мобільним зв'язком користуватися послугою національного роумінгу