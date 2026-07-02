Найбільший український агрохолдинг подав до суду на державний банк: вимагає повернути $39 млн

Агрохолдинг Андрія Веревського Kernel подав позов до Господарського суду міста Києва з вимогою зобов’язати державний Sense Bank повернути $39 млн, які компанія надала банку в межах угоди РЕПО у 2021 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Kernel.

Деталі справи

Навесні 2021 року керівництво банку, який до грудня 2022 року називався Альфа-Банк Україна, запропонувало Kernel надати йому фінансування на строковій основі, під відсотки.

Угода була технічно оформлена як купівля Kernel боргових цінних паперів (LPN) у пов’язаної з банком компанії Greatford — така конструкція називається договором РЕПО і за економічною суттю є кредитною операцією, в якій цінні папери виступають забезпеченням.

Усі переговори щодо угоди вели співробітники банку. Через кіпрську компанію Etrecom, яка входить до групи Kernel, компанія перерахувала банку близько 30,9 млн доларів США.

Передбачалося, що через рік Greatford викупить цінні папери назад, а Kernel отримає свої кошти з купонним доходом — дохідність за угодою мала становити 5,75% річних.

Гроші не повернули

Банк мав повернути фінансування у травні-червні 2022 року, проте за ініціативи банку строк було продовжено до кінця вересня 2022 року. До узгодженої дати банк кошти не повернув.

При цьому Kernel зі свого боку повністю виконав усі зобов’язання: компанія вчасно погасила перед банком усі свої кредитні зобов’язання.

Чому Kernel подав позов проти Sense Bank

У Kernel наголошують, що оскільки саме банк ініціював угоду, визначав її умови та вів усі переговори, а Greatford виконувала суто технічну роль, компанія вважає банк повноцінною стороною зобов’язання щодо повернення фінансування.

Тому компанія Etrecom звернулася до Господарського суду міста Києва з вимогою зобов’язати Sense Bank і Greatford солідарно повернути надане фінансування з урахуванням процентів.

Йдеться про вимогу повернути власні кошти, які було передано банку в борг за структурою, розробленою та запропонованою самим банком.

Зауважимо, у 2023 році держава стала власником 100% акцій Sense Bank.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

За підсумками 2025 року Kernel сплатив до бюджетів 5,7 млрд грн податків і зборів, залишаючись одним із найбільших платників в аграрному секторі. Із цієї суми близько 2,4 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів, майже 2,1 млрд грн – до державного бюджету, ще 1,2 млрд грн становив єдиний соціальний внесок.