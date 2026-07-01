Kernel Веревського заробив за три квартали 2026-го більше, ніж за весь 2024-й рік

Прибуток агрохолдингу Андрія Веревського Kernel за три квартали 2026 фінансового року вже перевищив дохід позаминулого фінансового року та наблизився до показників всього 2025 року.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів генеральний директор Kernel Євген Осипов.

"Наша фінансова звітність консолідує інформацію за фінансовими роками (період 1 липня – 30 червня). Відповідно, чистий прибуток у 2024 фінансовому році – $168 млн, у 2025 фінансовому році - $238 млн. За 9 місяців 2026 фінансового року – $208 млн", - повідомив він.

За його словами, ця динаміка — прямий наслідок оптимізації логістичних маршрутів, підвищення ефективності переробки та інвестицій у виробництво продукції з вищою доданою вартістю.

"Сьогодні ми маємо 6 тисяч діючих постачальників, а в межах програми Open Agri працюємо з 480 агровиробниками. Це не просто комерція, це обмін технологіями, доступ до наших Big Data, спільні закупівлі ресурсів та ефективне фінансування" - наголосив Осипов.

Він додав, що Kernel трансформується з класичного агрохолдингу у відкриту агротехнологічну платформу.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

За підсумками 2025 року Kernel сплатив до бюджетів 5,7 млрд грн податків і зборів, залишаючись одним із найбільших платників в аграрному секторі. Із цієї суми близько 2,4 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів, майже 2,1 млрд грн – до державного бюджету, ще 1,2 млрд грн становив єдиний соціальний внесок.