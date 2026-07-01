Kernel Веревского заработал за три квартала 2026-го больше, чем за весь 2024 год

Прибыль агрохолдинга Андрея Веревского Kernel за три квартала 2026 финансового года уже превысила доход позапрошлого финансового года и приблизилась к показателям всего 2025 года.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор Kernel Евгений Осипов.

"Наша финансовая отчетность консолидирует информацию по финансовым годам (период 1 июля – 30 июня). Соответственно, чистая прибыль в 2024 финансовом году – $168 млн, в 2025 финансовом году – $238 млн. За 9 месяцев 2026 финансового года – $208 млн”, - сообщил он.

По его словам, эта динамика является прямым следствием оптимизации логистических маршрутов, повышения эффективности переработки и инвестиций в производство продукции с более высокой добавленной стоимостью.

"Сегодня мы имеем 6 тысяч действующих поставщиков, а в рамках программы Open Agri работаем с 480 агропроизводителями. Это не просто коммерция, это обмен технологиями, доступ к нашим Big Data, совместные закупки ресурсов и эффективное финансирование", - подчеркнул Осипов.

Он добавил, что Kernel трансформируется из классического агрохолдинга в открытую агротехнологическую платформу.

О Kernel

Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

Самым большим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.

По итогам 2025 года Kernel уплатил в бюджеты 5,7 млрд грн налогов и сборов, оставаясь одним из крупнейших плательщиков в аграрном секторе. Из этой суммы около 2,4 млрд грн поступило в местные бюджеты, почти 2,1 млрд грн – в государственный бюджет, еще 1,2 млрд грн составил единый социальный взнос.