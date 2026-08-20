НБУ инициирует признание деловой репутации председателя правления Сенс Банка небезупречной – Пышный

Национальный банк Украины после дела НАБУ и САП вызвал председателя правления государственного Сенс Банка Алексея Ступака на свою квалификационную комиссию для решения о признании его деловой репутации небезупречной на 26 августа 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сегодня заявил глава НБУ Андрей Пышный во время выступления в Верховной Раде.

"В результате усиленного надзора со стороны Национального банка были выявлены признаки наличия у банка к национализации скрытой структуры управления, построенной представителями бывших подсанкционных акционеров", – заявил глава регулятора.

Он добавил, что на основании новых материалов, обнародованных НАБУ, Нацбанк также принял решение о проведении внеплановых проверок Сенс Банка.

Пышный сообщил, что, учитывая возможную причастность Ступака к принятию коллегиальных решений, регулятор открыл в отношении него административное производство.

Если репутацию Ступака действительно сочтут небезупречной, на практике это означает, что он никогда не сможет возглавить ни одного украинского банка.

Также Пышный напомнил, что НБУ вчера инициировал в правительстве устранение всего наблюдательного совета Сенс Банка во главе с Николаем Гладищенко и призвал Кабмин вместе с Верховной Радой внести своих представителей и сформировать наблюдательный совет этого государственного учреждения.

19 августа правительство после дела НАБУ и САП приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николай Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев и инициировал отстранение председателя правления Алексея Ступака.

После этого Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета Сенс Банку Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям независимости.

Нацбанк также открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета.

Выступивший после Пышного председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев возложил ответственность за ситуацию с Сенс Банком на самого главу Нацбанка. Нардеп заявил о неэффективном финансовом мониторинге в госбанке и публично с трибуны призвал к отставке Андрея Пышного.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили заместитель руководителя Офиса президента, экснародный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета государственного банка:

заместитель председателя Офиса президента Украины (вероятно, речь идет о Ирину Мудрую );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Смысл Банка" (вероятно, речь идет о Алексея Ступака и Николая Гладишенко );

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.