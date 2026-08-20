НБУ ініціює визнання ділової репутації голови правління Сенс Банку небездоганною – Пишний

Національний банк України після справи НАБУ й САП викликав голову правління державного Сенс Банку Олексія Ступака на свою кваліфікаційну комісію для рішення про визнання його ділової репутації небездоганною на 26 серпня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це сьогодні заявив голова НБУ Андрій Пишний під час виступу у Верховній Раді.

"В результаті посиленого нагляду з боку Національного банку було виявлено ознаки наявності в банку до націоналізації прихованої структури управління, побудованої представниками колишніх підсанкційних акціонерів", – заявив очільник регулятора.

Він додав, що на підставі нових матеріалів, оприлюднених НАБУ, Нацбанк також ухвалив рішення про проведення позапланових перевірок Сенс Банку.

Пишний повідомив, що з огляду на можливу причетність Ступака до ухвалення колегіальних рішень регулятор відкрив щодо нього адміністративне провадження.

Якщо репутацію Ступака справді визнають небездоганною, на практиці це означає, що він ніколи не зможе очолити жодного українського банку.

Також Пишний нагадав, що НБУ вчора ініціював в уряді усунення всієї наглядової ради Сенс Банку на чолі з Миколою Гладищенком і закликав Кабмін разом із Верховною Радою внести своїх представників і сформувати наглядову раду цієї державної фінустанови.

19 серпня уряд після справи НАБУ й САП ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака.

Після цього Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев , який виступив після Пишного, поклав відповідальність за ситуацію з Сенс Банком на самого голову Нацбанку. Нардеп заявив про неефективний фінансовий моніторинг у держбанку і публічно з трибуни закликав до відставки Андрія Пишного.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили, заступник керівника Офісу президента, екснародний депутат, голова правління державного банку та голова наглядової ради державного банку:

заступник голови Офісу президента України (імовірно, йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (імовірно, ідеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка);

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.