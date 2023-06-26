Новым директором "Укроборонпрома" станет руководитель харьковского завода имени Малышева, – СМИ

Государственный концерн "Укроборонпром" возглавит Герман Сметанин – нынешний генеральный директор ГП "Завод имени В. А. Малышева". Об этом сообщает "Экономическая правда".

По данным издания, Кабинет министров Украины утвердил Сметанина в должности нового руководителя "Укроборонпрома" в субботу, 24 июня. Решение обнародуют сегодня, 26 июня, а вступит в силу оно 28-го числа.

После университета Сметанин работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова, на Львовском бронетанковом заводе, был директором по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет стал директором Харьковского бронетанкового завода, а спустя еще короткое время возглавил завод имени Малышева. Сейчас мужчине 31 год.

Как пишут журналисты, президент Украины Владимир Зеленский поставил Сметанину три главные задачи:

увеличить количество производства всего вооружения;

почистить отрасль от коррупции;

довести до конца реформу оборонной отрасли.

Содержание "Укроборонпрома" без учета производства обходится в 450 млн грн в год. От нового руководителя концерна ожидается сокращение расходов, а соответственно и штата управляющей структуры, по меньшей мере на 20%.

Что касается действующего гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, то он, по данным СМИ, провалил ракетную программу. Гусев обещал, что уже в мае 2023 года украинские ракеты "Сапсан" (экспортное название "Гром-2") будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории РФ.

"Есть еще "дрон на 1000 километров", но его никто не может найти, где он и кто его выпускает. А президент спрашивает: "Где ракеты? Где дроны?", – высказался собеседник издания из окружения Зеленского.

Также указывается, что Гусев попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет тесные оборонные контакты, но пока не получил утвердительного ответа.

Напомним, об уходе Юрия Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома" 22 июня сообщило Liga.net. Источники издания рассказали, что среди основных претендентов на место Гусева чаще всего звучат имена замминистра по стратегическим отраслям промышленности Сергея Боева и гендиректора завода имени Малышева Германа Сметанина, но Боев не желает занимать предложенную должность.

Также журналисты писали, что после увольнения Гусев может возглавить одно из посольств Украины, например, в Чехии. Однако позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что кандидата на должность посла в Чехии еще нет.