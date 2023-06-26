- Категория
- Промышленность
- Дата публикации
-
Новым директором "Укроборонпрома" станет руководитель харьковского завода имени Малышева, – СМИ
Государственный концерн "Укроборонпром" возглавит Герман Сметанин – нынешний генеральный директор ГП "Завод имени В. А. Малышева". Об этом сообщает "Экономическая правда".
По данным издания, Кабинет министров Украины утвердил Сметанина в должности нового руководителя "Укроборонпрома" в субботу, 24 июня. Решение обнародуют сегодня, 26 июня, а вступит в силу оно 28-го числа.
После университета Сметанин работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова, на Львовском бронетанковом заводе, был директором по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет стал директором Харьковского бронетанкового завода, а спустя еще короткое время возглавил завод имени Малышева. Сейчас мужчине 31 год.
Как пишут журналисты, президент Украины Владимир Зеленский поставил Сметанину три главные задачи:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- увеличить количество производства всего вооружения;
- почистить отрасль от коррупции;
- довести до конца реформу оборонной отрасли.
Содержание "Укроборонпрома" без учета производства обходится в 450 млн грн в год. От нового руководителя концерна ожидается сокращение расходов, а соответственно и штата управляющей структуры, по меньшей мере на 20%.
Что касается действующего гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, то он, по данным СМИ, провалил ракетную программу. Гусев обещал, что уже в мае 2023 года украинские ракеты "Сапсан" (экспортное название "Гром-2") будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории РФ.
"Есть еще "дрон на 1000 километров", но его никто не может найти, где он и кто его выпускает. А президент спрашивает: "Где ракеты? Где дроны?", – высказался собеседник издания из окружения Зеленского.
Также указывается, что Гусев попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет тесные оборонные контакты, но пока не получил утвердительного ответа.
Напомним, об уходе Юрия Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома" 22 июня сообщило Liga.net. Источники издания рассказали, что среди основных претендентов на место Гусева чаще всего звучат имена замминистра по стратегическим отраслям промышленности Сергея Боева и гендиректора завода имени Малышева Германа Сметанина, но Боев не желает занимать предложенную должность.
Также журналисты писали, что после увольнения Гусев может возглавить одно из посольств Украины, например, в Чехии. Однако позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что кандидата на должность посла в Чехии еще нет.