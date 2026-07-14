Генеральний директор "Укроборонпрому" подав у відставку після вибухів у Вишневому

Герман Сметанін завершив роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Як повідомляє Delo.ua, про це він написав у Facebook.

За його словами, що для нього було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України.

"Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час та результати кожного з Вас, бажаю ще більше драйву й нових здобутків", - зауважив Сметанін.

Причини свого звільнення він не пояснив, але нещодавно "Укроборонпром" звільнив керівників двох державних підприємств після обстрілу Вишневого на Київщині через порушення правил зберігання боєприпасів.

6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали.

Внаслідок вибухів, за офіційною інформацією, загинули дев'ятеро людей, десятки отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі посадові особи, причетні до цього інциденту, будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Він зазначив, що чиновники допустили те, що склади зі зброєю фактично знаходилися серед житлової забудови, що суворо заборонено законом.

Загалом у Вишневому внаслідок удару було пошкоджено 280 житлових будинків – 253 приватні та 27 багатоквартирних.

Що відомо про Сметаніна

Сметанін отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Також має фах менеджера з управління оборонно-промислового корпусу у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Після університету Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. Морозова, на Львівському бронетанковому заводі, був директором із виробництва на заводі імені Малишева, в 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу, а ще через короткий час очолив завод імені Малишева. Нині чоловікові 31 рік.

За інформацією видання "Файне місто", Герман Сметанін перебуває у близьких родинних стосунках з народним депутатом від “Слуги народу” з Тернопільщини Ігорем Василівим. Останній одружений з сестрою нового очільника “Укроборонпрому” — засновницею благодійного фонду “Великий Народ UA” Марією Сметаніною

У червні 2023 року Кабінет міністрів України затвердив призначення Сметаніна головою державного концерну “Укроборонпром”.

4 вересня 2024 року було ухвалено рішення про припинення повноважень Сметаніна, якого призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Сметанін вдруге став генеральним директором "Укроборонпрому" у серпні 2025 року після призначення нового уряду Юлії Свириденко.