Доллар следует к самому слабому годовому показателю за восемь лет: причины и прогноз аналитиков

Доллар США направляется к своему самому слабому годовому показателю с 2017 года. Индекс спотового доллара 23 декабря зафиксировал падение на 0,3%, опустившись до самой низкой отметки с начала октября. В общей сложности за 2025 год валюта потеряла 8,2% своей стоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Если падение продолжится хотя бы на несколько пунктов, этот год может стать самым плохим для доллара за последние два десятилетия.

Почему доллар теряет позиции?

Главной причиной эксперты называют ожидания политики Федеральной резервной системы (ФРС). Рынок прогнозирует, что действия ФРС будут значительно отличаться от стратегий других центральных банков мира. На этом фоне другие валюты демонстрируют уверенный рост:

канадский доллар достиг максимума с лета;

австралийский доллар поднялся до самой высокой отметки за три месяца;

шведская крона вернулась к уровням начала 2022 года.

Настроения на рынке

Трейдеры на рынке опционов настроены скептически. Анализ настроений показывает наиболее негативное отношение к доллару за последние три месяца. Основными инструментами выражения этого пессимизма стали евро и австралийский доллар, в которые сейчас активно переливают капитал.

Старший аналитик компании "Swissquote" Ипек Озкардеска отмечает, что беспокойство по поводу фискальной дисциплины и напряженность в мировой торговле создают дополнительные препятствия для роста американской валюты.

"Прогноз по отношению к доллару США остается комфортно отрицательным", — заявила Озкардесская, добавив, что "бычьи прогнозы по доллару случаются редко".

Тем не менее она предупреждает, что ситуация может резко измениться. Если новые экономические данные заставят ФРС пересмотреть свои планы, мы можем увидеть столь же стремительное восстановление доллара, как и его падение.

Курс доллара в Украине

23 декабря официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на десять копеек до 42,15 грн, в то же время евро подорожало на две копейки до 49,49 грн. Наличный курс доллара в обменниках составляет: покупка – 42,15 грн, а продажа – 42,25 грн.

Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.