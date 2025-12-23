Курс валют на 23 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на десять копеек, в то же время евро подорожало на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.12.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,15 грн (-10 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,49 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,75 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,15/42,25 Евро 49,66/49,85 Злотый 11,72/11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,72/42,32 48,80/49,80 11,60/11,80 Ощадбанк 42,05/42,55 49,25/49,95 11,60/11,90 ПУМБ 42,00/42,60 49,40/50,10 11,60/11,90 Укргазбанк 42,05/42,55 49,25/49,95 11,60/11,90 Райффайзен 41,85/42,26 49,10/49,79 11,50/11,80

Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.