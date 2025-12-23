- Категория
Курс валют на 23 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на десять копеек, в то же время евро подорожало на две копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.12.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,15 грн (-10 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,49 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,75 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,15/42,25
|Евро
|49,66/49,85
|Злотый
|11,72/11,85
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,72/42,32
|48,80/49,80
|11,60/11,80
|Ощадбанк
|42,05/42,55
|49,25/49,95
|11,60/11,90
|ПУМБ
|42,00/42,60
|49,40/50,10
|11,60/11,90
|Укргазбанк
|42,05/42,55
|49,25/49,95
|11,60/11,90
|Райффайзен
|41,85/42,26
|49,10/49,79
|11,50/11,80
Заметим, приближение рождественско-новогоднего периода традиционно корректирует поведение участников валютного рынка, однако, по прогнозам экспертов, в 2025 году влияние праздничного фактора будет гораздо более мягким, чем в прошлом. Каков будет курс доллара и евро на стыке лет, читайте в материале Delo.ua.