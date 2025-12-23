Долар прямує до найслабшого річного показника за вісім років: причини та прогноз аналітиків

Долар США прямує до свого найслабшого річного показника з 2017 року. Індекс спотового долара 23 грудня зафіксував падіння на 0,3%, опустившись до найнижчої позначки з початку жовтня. Загалом за 2025 рік валюта втратила 8,2% своєї вартості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Якщо падіння продовжиться хоча б на кілька пунктів, цей рік може стати найгіршим для долара за останні два десятиліття.

Чому долар втрачає позиції?

Головною причиною експерти називають очікування щодо політики Федеральної резервної системи (ФРС). Ринок прогнозує, що дії ФРС будуть суттєво відрізнятися від стратегій інших центральних банків світу. На цьому фоні інші валюти демонструють впевнене зростання:

канадський долар досяг максимуму з літа;

австралійський долар піднявся до найвищої позначки за три місяці;

шведська крона повернулася до рівнів початку 2022 року.

Настрої на ринку

Трейдери на ринку опціонів налаштовані скептично. Аналіз настроїв показує найбільш негативне ставлення до долара за останні три місяці. Основними інструментами для вираження цього песимізму стали євро та австралійський долар, у які зараз активно переливають капітал.

Старший аналітик компанії "Swissquote" Іпек Озкардеська зазначає, що занепокоєння щодо фіскальної дисципліни та напруженість у світовій торгівлі створюють додаткові перешкоди для зростання американської валюти.

"Прогноз щодо долара США залишається комфортно негативним", — заявила Озкардеська, додавши, що "бичачі прогнози щодо долара трапляються рідко".

Тим не менш, вона попереджає, що ситуація може різко змінитися. Якщо нові економічні дані змусять ФРС переглянути свої плани, ми можемо побачити таке ж стрімке відновлення долара, як і його нинішнє падіння.

Курс долара в Україні

23 грудня офіційний курс долара США щодо гривні знизився на десять копійок до 42,15 грн, водночас євро подорожчало на дві копійки до 49,49 грн. Готівковий курс долара в обмінниках становить: купівля — 42,15 грн, а продаж — 42,25 грн.

Зауважимо, наближення різдвяно-новорічного періоду традиційно коригує поведінку учасників валютного ринку, однак, за прогнозами експертів, в 2025 році вплив святкового фактора буде значно м’якішим, ніж торік. Яким буде курс долара та євро на стику років, читайте в матеріалі Delo.ua.