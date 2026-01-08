- Категория
Курс валют на 8 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на шестнадцать копеек, установив исторический максимум, в то же время евро подорожало сразу на двенадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 08.01.2026 (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,72 грн (+16 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,92 грн (+12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,83 грн (+9 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,00/43,20
|Евро
|50,25/50,60
|Злотый
|11,80/11,95
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 8 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,50/43,30
|49,50/50,50
|Ощадбанк
|42,55/43,20
|49,55/50,55
|11,90/12,10
|ПУМБ
|42,60/43,20
|49,80/50,50
|11,90/12,20
|Укргазбанк
|42,55/43,20
|49,55/50,55
|11,90/12,10
|Райффайзен
|42,60/ 43,12
|49,70/50,45
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.