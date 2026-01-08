Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Наличный курс:

USD

43,20

43,00

EUR

50,60

50,28

Курс валют на 8 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Гривна продолжает падение / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на шестнадцать копеек, установив исторический максимум, в то же время евро подорожало сразу на двенадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 08.01.2026 (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,72 грн (+16 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 49,92 грн (+12 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,83 грн (+9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,00/43,20
Евро 50,25/50,60
Злотый 11,80/11,95

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,50/43,30 49,50/50,50
Ощадбанк 42,55/43,20 49,55/50,55 11,90/12,10
ПУМБ 42,60/43,20 49,80/50,50 11,90/12,20
Укргазбанк 42,55/43,20 49,55/50,55 11,90/12,10
Райффайзен 42,60/ 43,12 49,70/50,45

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько