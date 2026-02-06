Запланована подія 2

Читати українською

Международные резервы Украины обновили исторический максимум: сколько денег у государства

доллар
Международные резервы выросли до 57,7 млрд. дол. США по итогам января

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 г. по предварительным данным выросли до 57,7 млрд дол. США, обновив исторический максимум.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в январе международные резервы увеличились на 357,8 млн. дол. США по сравнению с предыдущим месяцем, прежде всего, благодаря внешнему финансированию, что в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Сколько денег получили и потратили

На валютные счета правительства в НБУ в январе поступило 3,124 млрд дол. США через счета Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310,7 млн. дол. США, в том числе:

  • 233,9 млн дол. США – обслуживание и погашение ОЗГП;
  • 76,8 млн. дол. США – уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 171,6 млн. дол. США.

В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 чистая продажа валюты НБУ уменьшилась на 20,7%. Согласно балансовым данным, регулятор продал на валютном рынке 3,7 млрд дол. США.

В НБУ подытожили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 6 месяцев будущего импорта.

Отметим, что международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2026 года выросли до $57,3 млрд. Увеличение произошло благодаря значительным поступлениям от международных партнеров, которые превысили объем чистой продажи валюты Нацбанком и выплаты по внешним долгам.

Автор:
Светлана Манько