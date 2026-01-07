Исторический максимум: международные резервы Украины превысили $57 млрд

Международные резервы Украины на 1 января 2026 года выросли до $57,3 млрд, что стало самым высоким показателем за весь период независимости. Увеличение произошло благодаря значительным поступлениям от международных партнеров, которые превысили объем чистой продажи валюты Нацбанком и выплаты по внешним долгам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О динамике резервов

В целом динамику резервов в декабре 2025 года определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке Украины поступило 6,9 млрд долларов, большую часть которых обеспечила международная финансовая помощь.

Из-за счетов Всемирного банка Украина получила 3,9 млрд долларов.

От Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility поступило около 2,7 млрд долларов.

Еще 303,8 млн долларов США было привлечено благодаря размещению облигаций внутреннего государственного займа.

В то же время государство направило 668,4 млн долларов на обслуживание и погашение внешнего долга.

Из этой суммы 212,9 млн долларов было выплачено Всемирному банку.

Почти столько же – 212,7 млн долларов – пошло на обслуживание и погашение ОВГЗ.

Выплаты по государственным деривативам составили 182,2 млн долларов.

Расчеты по ЕБРР составили 5,0 млн долларов, с Европейским инвестиционным банком — 2,1 млн долларов.

Еще 53,5 млн. долларов Украина перечислила другим международным кредиторам.

Отдельно государство выполнило обязательство перед Международным валютным фондом, уплатив 171,4 млн. долларов.

Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 4 702,1 млн дол. и выкупил в резервы 0,5 млн дол. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в декабре составила 4 701,6 млн долл., что в 1,7 раза больше, чем в ноябре. Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором – активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года. В то же время, по сравнению с декабрем 2024 года объем интервенций был меньше на 13%.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 1 162,3 млн долл.

В целом в 2025 году международные резервы Украины выросли на 30,8%.

О помощи и донорах

В прошлом году Украина получила наибольший объем международной финансовой поддержки за весь период полномасштабной войны – 52,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют балансовые данные.

Основным донором стал Европейский Союз, предоставивший 32,7 млрд долларов. Еще 13,2 млрд долларов Украина получила через счета Всемирного банка. Значительную поддержку оказали Канада (3,4 млрд долларов), Международный валютный фонд (0,9 млрд долларов) и Банк развития Совета Европы (0,2 млрд долларов).

Отдельно страна привлекла 2 млрд долларов США в рамках соглашения с Великобританией по программе ERA. Эти средства имели целевое назначение, поэтому не были отнесены к международным резервам Украины.

Кроме того, в 2025 году государство получило более 3,3 млрд долларов благодаря размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа. В сочетании с международной помощью, это позволило Украине полностью покрыть внешние финансовые потребности.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,9 месяца будущего импорта", - заключает пресс-служба.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2025 международные резервы Украины составляли 54,7 млрд дол., что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В ноябре они выросли на 10,6% (5,23 млрд. долларов).