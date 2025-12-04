Міжнародні резерви України сягнули історичного рекорду: скільки у держави на рахунку грошей

Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України становили 54,7 млрд дол. США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У листопаді вони зросли на 10,6% (5,23 млрд доларів).

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.

У регуляторі зауважують, що обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Скільки грошей отримали від партнерів

На валютні рахунки уряду в Національному банку в листопаді надійшло 8,147 млрд дол. США, у тому числі:

6, 89 млрд дол. США – від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та інструменту Ukraine Facility;

810,4 млн дол. США – через рахунки Світового банку;

332,1 млн дол. США – від розміщення ОВДП;

115,5 млн. дол. США – від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 493 млн дол. США, у тому числі:

370,2 млн дол. США – обслуговування та погашення ОВДП;

65,3 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

30,3 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

18,0 млн дол. США – обслуговування боргу перед Світовим банком;

9,2 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 282,6 млн дол. США.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2,72 млрд дол. США та викупив до резервів 1,3 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив 2,73 млрд дол. США, що на 3,9% менше, ніж у жовтні.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, станом на 1 листопада 2025 року міжнародні резерви України становили 49,52 млрд дол. США. У жовтні вони зросли на 6,4% (майже 3 млрд доларів).