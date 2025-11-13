ЄС надав Україні майже €6 мільярдів: частину покрили доходи від заморожених активів РФ

Україна отримала від Європейського Союзу майже 6 мільярдів євро. Цей черговий транш прямої бюджетної допомоги було надано 13 листопада. Кошти буде спрямовано на підтримку соціальної та оборонної сфер, а також на відновлення країни.

Як інформує Delo.ua, спочатку виділення коштів анонсувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті, а пізніше про їх отримання заявили в уряді України.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але тривалий мир залежить від сильної та незалежної України", – наголосила президентка Єврокомісії.

Вона підтвердила, що Європа продовжить зміцнювати опір України, відновлювати пошкоджену інфраструктуру після російських ударів і стабілізувати українську енергосистему. За її словами, ЄС вже експортує понад 2 гігавати електроенергії до України, а також допомагатиме захищати критичну інфраструктуру – зокрема за допомогою нового обладнання для боротьби з дронами.

"Ми повинні продовжувати підвищувати вартість війни для Росії. Також тому, що шрами стають все більш помітними в економіці Росії саме зараз. Саме тому ми сьогодні виділимо майже 6 мільярдів євро з кредиту ERA та Механізму допомоги Україні", – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Серед варіантів фінансування – використання бюджетного резерву ЄС, укладення міжурядової угоди або запровадження репараційної позики, заснованої на заморожених російських активах.

Як повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, йдеться про 4,1 млрд євро в рамках ERA loans і 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility.

"Відповідно, ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає", – зазначила голова комітету.

Оновлено об 11:22. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначила, що €4,1 млрд у межах механізму ERA Loans – це завершальний транш у рамках програми на €18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів.

"Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне – оборону", – наголосила вона.

За даними Міністерства фінансів, починаючи з кінця 2024 року, країни G7 та ЄС уже надали Україні близько 35 млрд доларів США фінансування згідно з ініціативою G7 ERA. У межах інструменту Ukraine Facility до держбюджету з 2024 року надійшло понад 24,4 млрд євро.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.