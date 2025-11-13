ЕС предоставил Украине почти 6 миллиардов евро: часть покрыли доходы от замороженных активов РФ

Украина получила от Европейского Союза около 6 миллиардов евро. Этот очередной транш прямой бюджетной помощи был предоставлен 13 ноября. Средства будут направлены на поддержку социальной и оборонной сфер, а также на восстановление страны.

Как информирует Delo.ua, сначала выделение средств анонсировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте, а позже об их получении заявили в правительстве Украины.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но продолжительный мир зависит от сильной и независимой Украины", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она подтвердила, что Европа продолжит укреплять сопротивление Украины, восстанавливать поврежденную инфраструктуру после ударов России и стабилизировать украинскую энергосистему. По ее словам, ЕС уже экспортирует более 2 гигаватты электроэнергии в Украину, а также будет помогать защищать критическую инфраструктуру — в частности, с помощью нового оборудования для борьбы с дронами.

"Мы должны продолжать повышать стоимость войны для России. Также потому, что шрамы становятся все заметнее в экономике России именно сейчас. Именно поэтому мы сегодня выделим почти 6 миллиардов евро из кредита ERA и Механизма помощи Украине" - подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Среди вариантов финансирования — использование бюджетного резерва ЕС, заключение межправительственного соглашения или введение репарационного займа, основанного на замороженных российских активах.

Как сообщила председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласса, речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

"Соответственно, рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет", - отметила глава комитета.

Обновлено в 11:22. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что €4,1 млрд в рамках механизма ERA Loans – это завершающий транш в рамках программы на €18 млрд, профинансированной из доходов от замороженных российских активов.

"Эти средства о спасенных жизни, восстановленной инфраструктуре, укрепленной экономике. Это значит, что больше внутренних ресурсов мы можем направлять на главное - оборону", - подчеркнула она.

По данным Министерства финансов, начиная с конца 2024 года страны G7 и ЕС уже предоставили Украине около 35 млрд долларов США финансирования согласно инициативе G7 ERA. В рамках инструмента Ukraine Facility в госбюджет с 2024 года поступило более 24,4 млрд евро.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.