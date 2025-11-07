Міжнародні резерви України досягли рекордного показника за всю історію незалежності

Станом на 1 листопада 2025 року міжнародні резерви України становили 49,52 млрд дол. США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У жовтні вони зросли на 6,4% (майже 3 млрд доларів).

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.

У регуляторі зауважують, що обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Скільки грошей отримали від партнерів

На валютні рахунки уряду в НБУ в жовтні надійшло 6,4 млрд дол. США, у тому числі:

4,69 млрд дол. – від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1,08 млрд дол. – через рахунки Світового банку;

507,7 млн дол. – від розміщення ОВДП;

117,3 млн дол. – від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 611,6 млн дол., у тому числі:

368,9 млн дол. – обслуговування та погашення ОВДП;

199,5 млн дол. – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

16,1 млн дол. – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

14,7 млн дол. – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

12,3 млн дол. – обслуговування боргу перед ЄС;

0,1 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 83,9 млн доларів.

Також зростанню валютних резервів сприяли операції НБУ на валютному ринку України. Регулятор відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2,83 млрд дол. та викупив до резервів 0,8 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив 2,83 млрд дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, міжнародні резерви України у вересні зросли на $500 млн (1,1%) і на 1 жовтня становили $46,5 млрд.