Международные резервы Украины достигли рекордного показателя за всю историю независимости

По состоянию на 1 ноября 2025 года международные резервы Украины составляли 49,52 млрд дол. США, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В октябре они выросли на 6,4% (почти 3 млрд долларов).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В регуляторе отмечают, что объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

Сколько денег получили от партнеров

На валютные счета правительства в НБУ в октябре поступило 6,4 млрд долларов. США, в том числе:

4,69 млрд дол. – от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1,08 млрд дол. – через счета Всемирного банка;

507,7 млн дол. – от размещения ОВГЗ;

117,3 млн дол. – от Банка развития Совета Европы.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 611,6 млн дол., в том числе:

368,9 млн дол. – обслуживание и погашение ОВГЗ;

199,5 млн дол. – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

16,1 млн дол. – обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;

14,7 млн дол. – обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

12,3 млн дол. – обслуживание долга перед ЕС;

0,1 млн дол. – уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 83,9 млн долларов.

Также росту валютных резервов способствовали операции НБУ на валютном рынке Украины. Регулятор в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2,834 млрд дол. и выкупил в резервы 0,8 млн дол. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила 2,83 млрд дол.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца грядущего импорта.

Напомним, международные резервы Украины в сентябре выросли на $500 млн (1,1%) и на 1 октября составили $46,5 млрд.