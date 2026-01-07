Історичний максимум: міжнародні резерви України перевищили $57 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року зросли до $57,3 млрд, що стало найвищим показником за весь період незалежності. Збільшення відбулося завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили обсяги чистого продажу валюти Нацбанком та виплати за зовнішніми боргами.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про динаміку резервів

Загалом динаміку резервів у грудні 2025 року визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку України надійшло 6,9 млрд доларів, більшу частину яких забезпечила міжнародна фінансова допомога.

Через рахунки Світового банку Україна отримала 3,9 млрд доларів США.

Від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility надійшло майже 2,7 млрд доларів США.

Ще 303,8 млн доларів США було залучено завдяки розміщенню облігацій внутрішньої державної позики.

Водночас держава спрямувала 668,4 млн доларів на обслуговування та погашення зовнішнього боргу.

Із цієї суми 212,9 млн доларів було виплачено Світовому банку.

Майже стільки ж - 212,7 млн доларів — пішло на обслуговування та погашення ОВДП.

Виплати за державними деривативами становили 182,2 млн доларів США.

Розрахунки з ЄБРР склали 5,0 млн доларів США, з Європейським інвестиційним банком — 2,1 млн доларів.

Ще 53,5 млн доларів Україна перерахувала іншим міжнародним кредиторам.

Окремо держава виконала зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом, сплативши 171,4 млн доларів США.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 4 702,1 млн дол. та викупив до резервів 0,5 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив 4 701,6 млн дол, що в 1,7 раза більше, ніж у листопаді. Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із традиційним сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року. Водночас порівняно з груднем 2024 року обсяг інтервенцій був меншим на 13%.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 1 162,3 млн дол. США.

Загалом упродовж 2025 року міжнародні резерви України зросли на 30,8%.

Про допомогу та донорів

Минулого року Україна отримала найбільший обсяг міжнародної фінансової підтримки за весь період повномасштабної війни — 52,4 млрд доларів. Про це свідчать балансові дані.

Основним донором став Європейський Союз, який надав 32,7 млрд доларів. Ще 13,2 млрд доларів Україна отримала через рахунки Світового банку. Значну підтримку також надали Канада (3,4 млрд доларів), Міжнародний валютний фонд (0,9 млрд доларів) та Банк розвитку Ради Європи (0,2 млрд доларів).

Окремо країна залучила 2,0 млрд доларів США в межах угоди з Великобританією за програмою ERA. Ці кошти мали цільове призначення, тому не були зараховані до міжнародних резервів України.

Крім того, у 2025 році держава отримала понад 3,3 млрд доларів завдяки розміщенню валютних облігацій внутрішньої державної позики. У поєднанні з міжнародною допомогою це дозволило Україні повністю покрити зовнішні фінансові потреби.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту", - підсумовує пресслужба.

Нагадаємо, станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України становили 54,7 млрд дол. , що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У листопаді вони зросли на 10,6% (5,23 млрд доларів).