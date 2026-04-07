Міжнародні резерви України у березні скоротилися на 5% до 52 мільярдів доларів

Станом на 1 квітня 2026 року обсяг міжнародних резервів України за попередніми даними становить майже 52 млрд доларів. Протягом місяця показник зменшився на 5% через активні валютні інтервенції Національного банку та планові виплати за державним боргом.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Операції з підтримки валютного ринку та погашення боргів були лише частково компенсовані коштами від міжнародних партнерів і розміщенням валютних ОВДП.

Динаміка резервів у березні 2026 року визначалася кількома ключовими чинниками. Першим чинником стали операції Національного банку, який продав на валютному ринку $4,77 млрд згідно з балансовими даними.

Другим фактором були надходження на користь уряду та виплати за державним боргом. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 3,05 млрд доларів, у тому числі:

1,52 млрд доларів – від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);

1,47 млрд доларів – через рахунки Світового банку;

50,5 млн доларів – від розміщення валютних ОВДП.

Витрати на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у березні склали 123,3 млн доларів. Зокрема було сплачено:

$59,4 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$6,1 млн– обслуговування боргу перед ЄС;

$5,2 млн – обслуговування ОВДП;

$52,6 млн– сплата іншим кредиторам.

Третім чинником стала переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. У березні цей показник зменшився на 656,2 млн доларів, що пояснюється зміцненням американського долара відносно інших резервних валют та падінням цін на золото. Національний банк оприлюднює попередні дані про міжнародні резерви не пізніше сьомого дня наступного місяця, а уточнену інформацію надає до 21-го числа.

Нагадаємо, за підсумками лютого 2026 року міжнародні резерви України скоротилися на 5% і становлять 54,8 млрд доларів.