Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міжнародні резерви України у березні скоротилися на 5% до 52 мільярдів доларів

долари США
Міжнародні резерви України у березні скоротилися на 5% / Freepik

Станом на 1 квітня 2026 року обсяг міжнародних резервів України за попередніми даними становить майже 52 млрд доларів. Протягом місяця показник зменшився на 5% через активні валютні інтервенції Національного банку та планові виплати за державним боргом.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Операції з підтримки валютного ринку та погашення боргів були лише частково компенсовані коштами від міжнародних партнерів і розміщенням валютних ОВДП.

Динаміка резервів у березні 2026 року визначалася кількома ключовими чинниками. Першим чинником стали операції Національного банку, який продав на валютному ринку $4,77 млрд згідно з балансовими даними.

Другим фактором були надходження на користь уряду та виплати за державним боргом. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 3,05 млрд доларів,  у тому числі:

  • 1,52 млрд доларів – від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF); 
  • 1,47 млрд доларів – через рахунки Світового банку; 
  • 50,5 млн доларів – від розміщення валютних ОВДП.

Витрати на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у березні склали 123,3 млн доларів. Зокрема було сплачено:

  • $59,4 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком; 
  • $6,1 млн– обслуговування боргу перед ЄС; 
  • $5,2 млн – обслуговування ОВДП; 
  • $52,6 млн– сплата іншим кредиторам.

Третім чинником стала переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. У березні цей показник зменшився на 656,2 млн доларів, що пояснюється зміцненням американського долара відносно інших резервних валют та падінням цін на золото. Національний банк оприлюднює попередні дані про міжнародні резерви не пізніше сьомого дня наступного місяця, а уточнену інформацію надає до 21-го числа.

Нагадаємо, за підсумками лютого 2026 року міжнародні резерви України скоротилися на 5% і становлять 54,8 млрд доларів.

Автор:
Тетяна Ковальчук