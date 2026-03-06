Запланована подія 2

Міжнародні резерви України у лютому скоротилися на 5% і становлять 54,8 млрд доларів

Міжнародні резерви України становлять 54,8 млрд доларів / Shutterstock

За підсумками лютого 2026 року міжнародні резерви України скоротилися на 5% і становлять 54,8 млрд доларів. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Регулятор зазначає, що попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Чинники, що вплинули на обсяг резервів

Підтримка валютного ринку

Національний банк продовжував продаж валюти для балансування попиту та пропозиції. У лютому чистий продаж склав 2 989,5 млн дол. США, що майже на 20% менше, ніж у

Виплати за боргами та допомога партнерів

На валютні рахунки уряду протягом місяця надійшло 1 000,4 млн доларів. Більшу частину цих коштів (690,8 млн доларів) Україна отримала від Світового банку в межах ініціативи країн G7. Ще 309,6 млн доларів надійшло від розміщення валютних ОВДП.

Водночас Україна здійснила значні виплати:

  • 804,1 млн доларівспрямовано на обслуговування та погашення державного боргу; 
  • 279,7 млн доларівперераховано Міжнародному валютному фонду.

Ці операції були лише частково компенсавані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

Автор:
Тетяна Ковальчук