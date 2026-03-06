Международные резервы Украины в феврале сократились на 5% и составляют 54,8 млрд. долларов

По итогам февраля 2026 г. международные резервы Украины сократились на 5% и составляют 54,8 млрд долларов. Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Как пишет Delo . Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Регулятор отмечает, что, несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

Факторы, повлиявшие на объем резервов

Поддержка валютного рынка

Национальный банк продолжал продажу валюты для балансировки спроса и предложения. В феврале чистая продажа составила 2,99 млрд долларов, что почти на 20% меньше, чем в январе текущего года.

Выплаты по долгам и помощь партнеров

На валютные счета правительства за месяц поступило более одного миллиарда долларов. Большую часть этих средств (690,8 млн. долларов) Украина получила от Всемирного банка в рамках инициативы стран G7. Еще 309,6 млн долларов поступило от размещения валютных ОВГЗ.

В то же время Украина произвела значительные выплаты:

804,1 млн. долларов направлено на обслуживание и погашение государственного долга;

279,7 млн долларов перечислено Международному валютному фонду.

Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

Рыночная стоимость инструментов

Благодаря изменению курсов валют и рыночной стоимости финансовых инструментов оценка резервов выросла на 152,5 млн долларов.

По данным регулятора, поточный уровень резервов позволяет государству сохранять финансовую устойчивость. Достаточного объема для покрытия расходов на импорт в течение длительного времени.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,7 месяца будущего импорта", - отмечают в НБУ.

Данные за февраль предыдущие. Национальный банк обнародует до 21 марта 2026 года.

Заметим, международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 г. по предварительным данным выросли до 57,7 млрд долларов США, обновив исторический максимум.