Международные резервы Украины в марте сократились на 5% до 52 миллиардов долларов

По состоянию на 1 апреля 2026 года объем международных резервов Украины по предварительным данным составляет почти 52 млрд долларов. В течение месяца показатель уменьшился на 5% из-за активных валютных интервенций Национального банка и плановых выплат по государственному долгу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Операции по поддержке валютного рынка и погашению долгов были частично компенсированы средствами от международных партнеров и размещением валютных ОВГЗ.

Динамика резервов в марте 2026 года определялась несколькими ключевыми факторами. Первым фактором стали операции Национального банка, продавшего на валютном рынке $4,77 млрд согласно балансовым данным.

Вторым фактором были поступления в пользу правительства и выплаты по государственному долгу. На валютные счета правительства в НБУ поступило 3,05 млрд долларов, в том числе:

1,52 млрд долларов – от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF);

1,47 млрд долларов – через счета Всемирного банка;

50,5 млн долларов – от размещения валютных ОВГЗ.

Расходы на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в марте составили 123,3 млн. долларов. В частности, было оплачено:

$59,4 млн – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$6,1 млн – обслуживание долга перед ЕС;

$5,2 млн – обслуживание ОВГЗ;

$52,6 млн – уплата другим кредиторам.

Третьим фактором стала переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В марте этот показатель уменьшился на 656,2 млн долларов, что объясняется укреплением американского доллара по отношению к другим резервным валютам и падением цен на золото. Национальный банк обнародует предварительные данные о международных резервах не позднее седьмого дня следующего месяца, а уточненную информацию предоставляет до 21 числа.

Напомним, по итогам февраля 2026 года международные резервы Украины сократились на 5% и составляют 54,8 млрд долларов.