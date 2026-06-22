Agro Ukraine Week 2026: три дні, які об’єднали аграрну Україну

З 17 по 19 червня 2026 року у Києві відбувся Міжнародний аграрний тиждень Agro Ukraine Week 2026. Перша в Україні подія такого масштабу та формату. Унікальна за своєю концепцією та перспективністю. Бізнес-платформа, що об’єднала декілька галузей та секторів. Бізнес-платформа за прикладом провідних міжнародних виставково-форумних форматів, яка за кілька років, в післявоєнній Україні сама стане одним із ключових галузевих майданчиків Європи.

Agro Ukraine Week – це інтеграція профільних конференцій, виставок, діалогових майданчиків, культурно-просвітницьких заходів, спрямованих не тільки на розвиток національного АПК, а й на підвищення авторитету України як сучасної аграрної держави. Країни, що асоціюється з інноваціями, технологіями та створенням продукції з високою доданою вартістю.

Перший крок – завжди ризик. Але дебютний Agro Ukraine Week підтвердив затребуваність такого формату та заклав основу для подальшого розвитку та вдосконалення проєкту.

Дякуємо всім, хто, незважаючи на складну безпекову ситуацію та логістичні ризики, долучився до проведення заходу.

Провідною складовою Agro Ukraine Week стало неформальне спілкування. За лаштунками конференцій саміту, на терасах і в затишних зонах відпочинку учасники обмінювалися думками, обговорювали актуальні питання розвитку галузі та знаходили нові точки дотику для співпраці.

Важливим майданчиком івенту стала виставкова зона з більш ніж сотнею стендів, представлених провідними постачальниками товарів, послуг, технологій для агровиробників.

Без перебільшення, тут було закладено підґрунтя для багатьох майбутніх партнерств, спільних проєктів і бізнес-ініціатив.

Війна – це наша реальність. Немає жодної галузі, жодного підприємства, на які не вплинули б бойові дії, постійні обстріли та їхні наслідки. А скільки аграріїв боронять нашу Батьківщину на фронтах! Ця тема звучала на всіх майданчиках: вшановування пам’яті Героїв, виступ Театру Ветеранів, перегляд фільму "Тиха земля" з програми кінофестивалю "Молодість".

Головна мета культурно-мистецької програми Міжнародного аграрного тижня – показати справжнє, українське – без шароварщини та вульгарності. Патріотичні пісні, запальні народні танці, український фольклор у виконанні провідних мистецьких колективів країни, виставка робіт нашого геніального художника Івана Марчука, презентації вишуканих брендів посилили особливий настрій Agro Ukraine Week, де професійність єднається з українською культурою та мистецтвом.

Робочими майданчиками Agro Ukraine Week стали 14 форумів, конференцій і самітів, кожен з яких був присвячений окремому напряму розвитку аграрної галузі.

Agro Ukraine Summit

Центральною подією першого дня став Agro Ukraine Summit. Учасники обговорили поточний стан аграрного сектору в умовах війни, питання продовольчої безпеки, державної підтримки виробників та перспективи експорту української продукції. Особливу увагу приділили адаптації агропродовольчого сектору до стандартів ЄС та подальшій інтеграції України до європейського ринку.

AgTech Forum

AgTech Forum став головним майданчиком для демонстрації цифрових технологій та інновацій в агросекторі. Команді Aggeek вдалося зібрати дуже харизматичних фахівців, виступ кожного з них та їхня участь в "зарубі" з ШІ неабияк зацікавили аудиторію. Учасники форуму обговорювали розвиток точного землеробства, використання дронів, цифрових платформ, штучного інтелекту та роботизованих систем управління виробництвом. Форум підтвердив, що цифровізація агробізнесу в Україні продовжує набирати обертів навіть в умовах війни.

Agro Ukraine Farming

В День фермера з великим успіхом відбувся Форум "Слово фермера в час великих змін". Організований Всеукраїнським конгресом фермерів за підтримки міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps, форум був присвячений українським фермерам. Захід став майданчиком для відкритого діалогу між фермерською спільнотою та представниками державної влади щодо фінансування, державної підтримки, євроінтеграції та розвитку сільських територій.

Agro Invest Forum

Інвестиційний форум працював упродовж усіх трьох днів Agro Ukraine Week. Його учасники аналізували можливості залучення інвестицій, виходу українських компаній на міжнародні ринки та підвищення конкурентоспроможності аграрного бізнесу. Значна частина дискусій була присвячена розвитку партнерств, реформуванню регуляторного середовища та пошуку нових фінансових інструментів для агросектору. Звичайно ж тема інвестицій звучала і на інших конференціях та форумах.

Agro Marketing Stage

Цей захід став не просто платформою для обговорення сучасних маркетингових стратегій, брендингу та комунікацій в аграрному секторі, а й осередком креативності та творчості. Спікери ділилися практичними кейсами, розповідали про використання штучного інтелекту, побудову сильних брендів і формування ефективних маркетингових команд. Особливий інтерес аудиторії викликав комунікаційний хакатон від Dentsu Ukraine, під час якого учасники створювали маркетингові рішення в режимі реального часу.

Grain Storage Forum

Grain Storage Forum зібрав представників елеваторної галузі, логістичних компаній та зернотрейдерів. У центрі уваги були питання забезпечення достатніх потужностей для зберігання врожаю, розвитку логістичної інфраструктури та енергетичної стійкості підприємств. Окремо обговорювали виклики воєнного часу, зокрема руйнування інфраструктури, кадровий дефіцит та необхідність модернізації елеваторних комплексів.

Innovative Technologies in Livestock Farming

Конференція була присвячена сучасним технологіям у тваринництві та підвищенню ефективності виробництва. На порядку денному були питання продуктивності молочного скотарства, рентабельності виробництва молока, комфорту тварин та адаптації господарств до кліматичних викликів.

Grain Processing Forum

Форум з переробки зернових та олійних культур був присвячений створенню продукції з доданою вартістю та розвитку внутрішньої переробки. Експерти аналізували перспективи виробництва круп, борошна, макаронних виробів, крохмалів та інших продуктів. Учасники наголошували на необхідності зміцнення позицій України не лише як експортера сировини, а й як виробника готової продукції.

Processing in Livestock Farming

Конференція об’єднала представників молокопереробної галузі. Ключовими темами стали довгострокова стратегія розвитку молочної промисловості, підвищення конкурентоспроможності української продукції та адаптація до європейських вимог. А ще активно обговорювали питання популяризації споживання молока та реалізації програм шкільного харчування.

Vet Agro Forum

Vet Agro Forum став професійним майданчиком для ветеринарних лікарів, науковців і представників тваринницьких підприємств. Основна увага приділялася профілактиці захворювань, благополуччю тварин, застосуванню сучасних ветеринарних препаратів та гармонізації українського законодавства з вимогами ЄС. Учасники наголосили на необхідності переходу до системної профілактики.

Всеукраїнський конкурс "Сила агрозмін"

В рамках Agro Ukraine Week також підвели підсумки Всеукраїнського конкурсу "Сила агрозмін" від видання Agroportal. За підтримки партнерів на великій сцені пройшла церемонія нагородження найінноваційніших фермерів України.

Solar Agro Conference

Конференція була присвячена розвитку сонячної енергетики в аграрному секторі. Спікери представили практичні кейси впровадження сонячних електростанцій, систем накопичення енергії та агровольтаїчних рішень. Енергоефективність – один із ключових факторів стійкості аграрного бізнесу в умовах воєнних ризиків.

Bioenergy Conference

У центрі уваги Bioenergy Conference були можливості використання біомаси та розвитку біогазових проєктів. Експерти розповідали про сучасні технології виробництва альтернативної енергії, економіку біоенергетичних підприємств та фінансування проєктів. Окремо обговорювали законодавчі зміни, необхідні для прискорення розвитку галузі.

AgroBuild Ukraine

AgroBuild Ukraine об’єднав представників будівельної та аграрної галузей навколо теми відбудови та модернізації сільськогосподарської інфраструктури. Учасники розглядали нові стандарти безпеки, цифровізацію дозвільних процедур, перспективи експорту українських будівельних матеріалів та роль будівництва у відновленні аграрного сектору.

Детальний перебіг Agro Ukraine Week 2026 ми висвітлювали в нашому щоденнику: день перший, день другий, фінальний день.

Організатори висловлюють велику подяку всім учасникам Міжнародного тижня, всім партнерам, які підтримали проведення масштабного заходу, всім інформаційним партнерам та агроблогерам, які допомогли багатьом аграріям дізнатися про Agro Ukraine Week 2026 та публікували новини з форумів.

Низький уклін Збройним Силам України за можливість працювати, розвивати аграрну галузь, зустрічатися на професійних подіях і будувати майбутнє нашої країни!

Перший досвід Agro Ukraine Week виявився успішним. Захід об'єднав за три дні своєї роботи більш ніж три тисячі представників аграрної спільноти, підтвердив актуальність обраного формату та визначив нові напрямки для розвитку в наступні роки.

До зустрічі на Agro Ukraine Week 2027!!!