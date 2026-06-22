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1000 нових локацій для поповнення карток без комісії: Alliance bank запустив мережу терміналів самообслуговування
Alliance bank запустив власну мережу терміналів самообслуговування – перша тисяча пристроїв уже розміщена по Україні, за винятком тимчасово окупованих територій.
Це забезпечує клієнтам банку ще 1000 локацій для безкоштовного поповнення карток Alliance bank.
У терміналах також доступні операції з картками інших банків та широкий перелік сервісів. Користувачі можуть зручно здійснювати фінансові операції з готівкою у будь-який зручний час.
Переваги нової мережі терміналів:
- Безкоштовне поповнення карток Alliance bank у 1000 локаціях.
- Доступність 24/7.
- Простий інтерфейс і максимум зручності у користуванні.
Мережа терміналів самообслуговування поступово розширюватиметься по всій Україні. Перелік уже встановлених пристроїв можна переглянути за посиланням на сайті банку.
Локації також можна знайти в застосунку Alliance: Профіль → Точки обслуговування → Термінали.
Alliance bank продовжує активно розширювати сервісну інфраструктуру поза мобільним застосунком і банківськими відділеннями.
Банківська ліцензія НБУ №97 від 17 листопада 2011 року.