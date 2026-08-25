В Україні знову дешевшають тепличні помідори: скільки коштує кілограм

В Україні відновилося зниження цін на тепличні помідори. У більшості регіонів сприятливі погодні умови прискорили збирання ґрунтових овочів, що збільшило пропозицію та перевищило попит.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

За даними аналітиків, ціни на якісну продукцію впали в середньому на 17% і становлять 25–50 грн/кг. Труднощі з реалізацією пов'язані з якістю томатів. Через спеку та посуху на плодах з'являються сонячні опіки та тріщини, що погіршує їхній товарний вигляд.

Однак, незважаючи на здешевлення, тепличні помідори коштують у середньому на 15% дорожче, ніж торік, через загальне скорочення виробництва в цьому сезоні.

Як змінювалися ціни

У 2026 році тепличні помідори на початку січня коштували близько 90 грн/кг. У середині квітня ціна сягнула 175 грн/кг, після чого почалося зниження. Наприкінці серпня середня ціна наблизилася до 40 грн/кг.

Торік наприкінці серпня ціна опускалася до 35 грн/кг, а до кінця року зросла до 90 грн/кг. У 2024 році максимум у квітні становив близько 130 грн/кг, а в липні-серпні ціна знижувалася до 35 грн/кг.

У 2023 році в серпні тепличні помідори коштували близько 15 грн/кг — це був найнижчий показник за наведені роки.

Динаміка цін на тепличні помідори

Раніше повідомлялося, що в Україні почалася нова хвиля здешевлення тепличних помідорів. Зниженню цін сприяють активніше збирання овочів відкритого ґрунту після стабілізації погоди та недостатньо високий попит.