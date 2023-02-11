В Раді пропонують дозволити військовому очолювати Міноборони

У фракції "Слуга народу" розробили законопроєкт, який передбачає внесення змін в дієюче законодавство щодо Міністерства оборони. Нардепи пропонують дозволити під час дії воєнного стану призначати на посаду міністра оборони військового.

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Про це повідомила член партії та заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар’яна Безугла в інтерв’ю "Українській правді".

Такі законодавчі зміни, за її словами, опрацьовані у рамках законопроєкту №4210.

"Ми готові їх були подати (на розгляд у сесійній залі – Delo.ua) і проголосувати навіть в ургентному порядку. Ми маємо пропозиції щодо можливості обіймання посади міністра військовим тільки в умовах воєнного стану", — зауважила Безугла.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони та анонсував його "перезавантаження", а також створення громадської антикорупційної ради при міністерстві.

Після скандалу у Міноборони всередині відомства провели кадрові зміни і навіть планували змінити очільника відомства. Зокрема, планували Резнікова перевети на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, а генерал-майор Кирила Буданова на місце Резнікова.

Але згодом він заявив, що відмовиться якщо отримає пропозицію про переведення. Після чого заміну міністра оборони відклали.