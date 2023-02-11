В Раде предлагают разрешить военному возглавлять Минобороны

Во фракции "Слуга народа" был разработан законопроект, предусматривающий внесение изменений в действующее законодательство в отношении Министерства обороны. Нардепы предлагают разрешить во время действия военного положения назначать на должность министра обороны военного.

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Об этом сообщила член партии и заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безугла в интервью "Украинской правде".

Такие законодательные изменения, по ее словам, проработаны в рамках законопроекта №4210.

"Мы готовы их были подать (на рассмотрение в сессионном зале – Delo.ua) и проголосовать даже в ургентном порядке. У нас есть предложения по возможности занимать должность министра военным только в условиях военного положения", — отметила Безугла.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны и анонсировал его "перезагрузку", а также создание общественного антикоррупционного совета при министерстве.

После скандала в Минобороны внутри ведомства провели кадровые изменения и даже планировали сменить главу ведомства. В частности, планировали Резникова перевести на должность министра по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, а генерал-майора Кирилла Буданова на место Резникова.

Но впоследствии он заявил, что откажется, если получит предложение о переводе. После чего замену министра обороны отложили.