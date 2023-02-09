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Резников сообщил об аудитах в Минобороны и ВСУ: сколько чиновников привлекли к ответственности
По результатам внутренних аудитов в 2022 году к дисциплинарной или материальной ответственности привлекли 621 должностное лицо Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, к материальной ответственности привлечено 497 должностных лиц, а к дисциплинарной – 124 чиновника.
Министр подчеркнул, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались в правоохранительные органы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной - нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность", - отметил Резников.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны и анонсировал его "перезагрузку", а также создание общественного антикоррупционного совета при министерстве.