Резников сообщил об аудитах в Минобороны и ВСУ: сколько чиновников привлекли к ответственности

По результатам внутренних аудитов в 2022 году к дисциплинарной или материальной ответственности привлекли 621 должностное лицо Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, к материальной ответственности привлечено 497 должностных лиц, а к дисциплинарной – 124 чиновника.

Министр подчеркнул, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались в правоохранительные органы.

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной - нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность", - отметил Резников.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны и анонсировал его "перезагрузку", а также создание общественного антикоррупционного совета при министерстве.