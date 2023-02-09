Резніков повідомив про аудити в Міноборони і ЗСУ: скільки чиновників притягнули до відповідальності

За результатами внутрішніх аудитів у 2022 році до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності притягнули 621 посадовця Міністерства оборони і Збройних сил України.

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Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, до матеріальної відповідальності притягнули 497 посадових осіб, а до дисциплінарної – 124 посадові особи.

Міністр наголосив, всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, — несуть і нестимуть відповідальність", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони та анонсував його "перезавантаження", а також створення громадської антикорупційної ради при міністерстві.