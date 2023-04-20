Словенія бере участь в європейському проєкті закупівлі боєприпасів для України

Міністр оборони Словенії Мар'ян Шарец підпише, а уряд затвердить проєктну угоду між Європейським оборонним агентством (EDA) та міністерствами оборони країн-учасниць.

Про це повідомляє 24UR.

Як пояснили в Міністерстві оборони, угода встановлює рамки участі держав-членів у проекті і містить положення про мету, управління, фінанси, адміністрування, укладення контрактів і відповідальність. Вона також передбачає захист секретної інформації, приєднання нових членів і прикінцеві положення щодо терміну дії, внесення змін, припинення або виходу з проекту.

"Підписання проектної угоди не створить жодних фінансових зобов'язань для Республіки Словенія, оскільки вона лише встановлює рамки для подальшої співпраці", - підкреслило Міноборони.

Таким чином Словенія приєднається до спільного проекту EDA щодо спільної закупівлі боєприпасів, до якого наразі приєдналися 23 країни-члени ЄС та Норвегія.

Про це було домовлено на зустрічі міністрів оборони і закордонних справ ЄС в рамках плану продовження поставок артилерійських боєприпасів в Україну, який передбачає поставку 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців. Держави-члени ЄС нададуть ці боєприпаси за рахунок спільних закупівель, а також з наявних запасів, а Європейський фонд миру виділить 2 мільярди євро для співфінансування цієї допомоги.

На додаток до прискореного процесу закупівлі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм проектна угода також передбачає семирічні рамки для різних типів і калібрів боєприпасів - від 5,56 до 155 мм. План постачання боєприпасів в Україну також передбачає посилення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.

Нагадаємо, Словенія виступила на підтримку членства України у Північноатлантичному Альянсі і заявила, що Україна має стати рівноправним членом НАТО. У спільній декларації Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Словенії Роберта Голоба сказано, що Словенія засуджує повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, бо це підриває основи Статуту ООН. Влада країни вважає, що Україна забезпечує безпеку євроатлантичного простору та поза його межами, через протистояння військовій агресії з боку Росії.