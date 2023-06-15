Через підрив Каховської ГЕС затоплені 32 АЗС, склади та нафтопереробні заводи: які будуть наслідки

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС під водою частково або повністю опинилися 32 автозаправні станції, склади та нафтопереробні заводи. Більше того, катастрофа може призвести до витоку хімікатів, нафти та бензину.

Про це повідомляють аналітики проєкту Greenpeace, який започаткував офіс Грінпіс у Центральній та Східній Європі (CEE).

"Навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми, і як результат — доступ до чистої води буде ускладнений для багатьох людей. Особливо сильне забруднення може спричинити затоплення промислових зон, звідки хімікати будуть змиватися вниз за течією, забруднюючи Чорне море і прибережні райони", — підкреслюють дослідники.

Додатково ще щонайменше 150 тонн моторного мастила, за попередньою інформацією, витекло у воду в перші дні катастрофи. Існує ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Після потрапляння токсин в ґрунт, воду та повітря найпершими це відчули риби, птахи, земноводні тварин в цілому та інші. Викиди забруднили їх ареал проживання.

"Там, де вода зараз відступає, потрібно очікувати масштабного забруднення продуктами нафтопереробної галузі та промислової і побутової хімії. Необхідно також дослідити забруднення важкими металами. Ґрунти та водойми можуть бути непридатними для виробництва продуктів харчування або як джерела питної води протягом багатьох років, якщо їх не контролювати і, за необхідності, не відновлювати належним чином", – прокоментував хімік Манфред Сантен.

Станом на 15 червня на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС залишаються підтопленими 44 населені пункти, 27 із яких – на правобережжі, а 17 – на тимчасово окупованому лівобережжі регіону. З усіх вже проаналізованих населених пунктів найбільше затопленим є село Корсунка, де майже всі будинки повністю або частково в зоні затоплення.

За день до цього, 14 червня, рівень води в підтоплених населених пунктах Херсонської області становив 2,13 метра.