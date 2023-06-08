У Херсонській області майже 55 тис га лісів опиняться під водою унаслідок підриву Каховської ГЕС

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС майже 55 тисяч гектарів лісів може бути затоплено/підтоплено в Херсонській області. З них 47 тисяч га – це окуповані території.

Про це повідомило Державне агентство лісових ресурсів України.

Через те, що українські фахівці не мають доступу до окупованої території, оцінити масштаби збитків складно. Водночас агентство має попередні прогнози ситуації.

На лівому березні Дніпра у Херсонській області висаджені сосни. За декілька днів після підриву Каховської ГЕС вода змила родючий пласт лісів і молоді насадження. Застояна вода провокує розвиток кореневої гнилі, змінює кислотність ґрунту. Як наслідок дерева будуть гинути, якщо вода стоятиме до 20 днів, як це прогнозують. Найбільшу загрозу вода несе деревам віком до 10 років.

Кінбурнська коса, яка вже відірвана від берега, може бути затоплена повністю, адже вона розташована нижче рівня моря.

"Якщо на збереження рослин у лісі ще є надія, то тварини, фактично, приречені. Можливо, комусь вдасться зачепитися за острівець суходолу, але переважну більшість просто винесе течією у відкрите море. Це олені, козулі, дикі кабани. У ящірок, змій, зайців, їжаків – шансів немає", — підкреслив в.о. генерального директора ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

Він також нагадав, як уже повідомляв Офіс президента, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Станом на ранок 8 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС під водою знаходиться 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Середній рівень підтоплення - 5,6 метрів.