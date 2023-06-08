В Херсонской области почти 55 тыс га лесов окажутся под водой в результате подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС почти 55 тысяч гектаров лесов может быть затоплено/подтоплено в Херсонской области. Из них 47 тысяч га – это оккупированные территории.

Об этом сообщило Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

Из-за того, что у украинских специалистов нет доступа к оккупированной территории, оценить масштабы убытков сложно. В то же время у агентства есть предварительные прогнозы ситуации.

На левом марте Днепра в Херсонской области высажены сосны. Через несколько дней после подрыва Каховской ГЭС вода смыла плодородный пласт лесов и молодые насаждения. Застоявшаяся вода провоцирует развитие корневой гнили, изменяет кислотность почвы. В результате деревья будут погибать, если вода будет стоять до 20 дней, как это прогнозируют. Наибольшую угрозу вода несет деревьям в возрасте до 10 лет.

Кинбурнская коса, уже оторванная от берега, может быть затоплена полностью, ведь она расположена ниже уровня моря.

"Если на сохранение растений в лесу еще есть надежда, то животные фактически обречены. Возможно, кому-то удастся зацепиться за островок суши, но подавляющее большинство просто вынесет течением в открытое море. Это олени, косули, дикие кабаны. У ящериц, змей, зайцев, ежей - шансов нет", - подчеркнул и.о. генерального директора ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

Он также напомнил, как уже сообщал Офис президента, что в Днепр попало по меньшей мере 150 тонн машинной смазки, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.

По состоянию на утро 8 июня в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС под водой находится 600 квадратных километров Херсонской области. Средний уровень подтопления – 5,6 метров.