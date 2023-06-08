Оккупированную Кинбурскую косу водой отрезало от материка

По состоянию на вечер 7 июня дорогу к временно оккупированному Кинбурнскому полуострову Николаевской области полностью затопило.

Об этом сообщает пресс-служба Южного лесного офиса.

"По состоянию на вечер 07.06 в районе села Геройское дорога, которая связывала полуостров с материком, полностью затоплена. Кинбурнский полуостров отрезан от большой земли", - говорится в сообщении.

Как и прогнозировали эксперты, в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы.

Из косы к материку наземным транспортом добраться уже невозможно.

Также сообщается, что на острове масштабные лесные пожары, о чем свидетельствуют данные автоматизированной системы "Пожары".

Отметим, с момента подрыва Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня уровень воды в Днепре повысился на 5,58 метра, подтоплено 2629 жилых домов в 20 населенных пунктах правобережной части Херсонской области.

Напомним также, что определенное повышение уровня воды наблюдается в среду и на впадающем в Днепровский лиман Южном Буге в Николаеве. Кроме того, из-за подрыва Каховской ГЭС значительно повысился уровень в притоке Днепра Ингульцы: вода уже затопила мост возле Снегиревки, расположенной в сотне километров от устья реки.