Из-за подрыва Каховской ГЭС затоплены 32 АЗС, склады и нефтеперерабатывающие заводы: какие будут последствия

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС под водой частично или полностью оказались 32 автозаправочные станции, склады и нефтеперерабатывающие заводы. Более того, катастрофа может привести к утечке химикатов, нефти и бензина.

Об этом сообщают аналитики проекта Greenpeace, который основал офис Гринпис в Центральной и Восточной Европе (CEE).

"Даже небольшого количества химикатов достаточно, чтобы запачкать почву и водоемы, и как результат – доступ к чистой воде будет затруднен для многих людей. Особенно сильное загрязнение может привести к затоплению промышленных зон, откуда химикаты будут смываться вниз по течению, загрязняя Черное море и прибрежные районы", - подчеркивают исследователи.

Дополнительно еще не менее 150 тонн моторной смазки, по предварительной информации, утекло в воду в первые дни катастрофы. Существует риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.

После попадания токсин в почву, воду и воздух первыми это почувствовали рыбы, птицы, земноводные животные в целом и другие. Выбросы загрязнили их ареал обитания.

"Там, где вода сейчас отступает, следует ожидать масштабного загрязнения продуктами нефтеперерабатывающей отрасли и промышленной и бытовой химии. Необходимо также изучить загрязнение тяжелыми металлами. Почвы и водоемы могут быть непригодны для производства продуктов питания или как источники питьевой воды в течение многих лет, если их не контролировать и, при необходимости, не восстанавливать должным образом", – прокомментировал химик Манфред Сантен.

По состоянию на 15 июня в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС остаются подтопленными 44 населенных пункта, 27 из которых – на правобережье, а 17 – на временно оккупированном левобережье региона. Из всех уже проанализированных населенных пунктов наиболее затопленным является село Корсунка, где почти все дома полностью или частично в зоне затопления.

Днем ранее, 14 июня, уровень воды в подтопленных населенных пунктах Херсонской области составлял 2,13 метра.