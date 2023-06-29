"Зберігайте спокій". У Запоріжжі розпочинаються навчання через загрозу теракту на ЗАЕС

У Запоріжжі 29 червня розпочинаються командно-штабні навчання на випадок аварії на Запорізькій АЕС, громадян просять не панікувати.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Тренування відбуватиметься на території міста Запоріжжя та Запорізького району, тому там можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках.

В ОВА просять громадян зберігати спокій та з розумінням поставитись до деяких незручностей.

"Метою заходу є злагодження дій всіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС. Звертаємо увагу, що ситуація контрольована, тому просимо громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань", - наголосив Малашко.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що РФ готується до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Своєю чергою США наразі не вважають неминучою загрозу підриву ЗАЕС. Однак, як зауважив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Штати уважно стежать за цим.