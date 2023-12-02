Ночью, 2 декабря, на Запорожской АЭС произошел полный блекаут из-за обесточивания станции. Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы, а ночью была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ.

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"В связи с полным блэкаутом ЗАЭС перешла на питание собственных потребностей от дизельгенераторов. В автоматическом режиме включились все 20 дизельгенераторов, 8 из которых позже были оставлены в работе", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, наибольшая угроза безопасности во время блекаута существует на 4 энергоблока и связана с тем, что оккупанты эксплуатировали его со значительными нарушениями и держали в горячем состоянии.

В "Энергоатоме" отметили, что отключение основных циркуляционных насосов, обеспечивающих охлаждение активной зоны реактора, влечет за собой переход реакторной установки в режим естественной циркуляции. Этот режим оказывается трудным для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектными параметрами, и может повлечь за собой отказ основного оборудования энергоблока.

Чтобы избежать негативных последствий, энергоблок требует немедленного перевода в режим холодной остановки.

Украинские специалисты в 7 часов утра возобновили связь с украинской энергосистемой и возобновили работу линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Это уже восьмой блекаут, который произошел на Запорожской атомной электростанции и мог привести к ядерной катастрофе.

Заметим, из-за действий оккупантов 26 ноября Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС усугубляется с каждым днем. Захватчики не проводят необходимые мероприятия, необходимые для безопасной эксплуатации ядерного объекта